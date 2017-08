“Hitman & Bodyguard” cartonnent au box-office

Action et humour ont fait recette en ce dernier week-end du mois d'août et permis à "Hitman & Bodyguard" de rester en tête du box-office nord-américain pour la seconde semaine consécutive. Selon les chiffres provisoires publiés dimanche par Exhibitor Relations, le film d'action avec Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds a rapporté 10 millions de dollars, soit 38 millions sur deux semaines.

Devant la caméra de Patrick Hughes, le meilleur garde du corps au monde doit braver de nombreux obstacles pour accompagner son ennemi juré, un tueur à gages, jusqu'à la Cour internationale de justice de La Haye.

"Annabelle 2: la création du mal", histoire d'une poupée maléfique éponyme, reste à la deuxième place pour sa troisième semaine en salles, avec 7,3 millions de dollars sur le week-end et 77,9 millions en trois semaines. Le film d'horreur de David F. Sandberg, préquelle du "Annabelle" de John R. Leonetti (2014), qui a été tourné avec un budget de seulement 15 millions de dollars s'avère donc une excellente affaire pour la production. "LEAP!", le dessin animé franco-canadien qui raconte l'histoire d'une orpheline bretonne montée à Paris et qui se rêve en danseuse étoile est entré directement en troisième position. Le film, réalisé par Eric Summer et Eric Warin, a rapporté 5 millions de dollars de ventes. "Wind River", qui raconte l'histoire d'un pisteur d'une réserve indienne enquêtant dans l'immensité du Wyoming, a fait un bond spectaculaire de la dixième à la quatrième place à la quatrième semaine. Il a rapporté 4,4 millions ce week-end pour un total de 9,8 millions depuis sa sortie.

Malgré de bonnes critiques, le nouveau film de Steven Soderbergh, "Logan Lucky", a toutefois déçu dès sa sortie et il dégringole de deux crans à la cinquième place en deuxième semaine. Malgré une vaste distribution dans 3.000 salles, l'histoire des frères aux airs de pieds nickelés, Channing Tatum et Adam Driver, n'a récolté que 4,4 millions de dollars de recettes soit un total d'à peine plus de 15 millions.