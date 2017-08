“Hitman & Bodyguard” bondit au sommet du box-office

Course haletante aux accents cocasses d'un tueur à gages et de son garde du corps, "Hitman & Bodyguard" a bondi directement à la première place du box-office nord-américain à sa sortie, supplantant l'inquiétante poupée "Annabelle", selon les chiffres provisoires publiés dimanche par Exhibitor Relations. Avec Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds dans les rôles principaux, "Hitman & Bodyguard" a rapporté 21,6 millions de dollars dès son premier week-end sur les écrans. Sous la caméra de Patrick Hughes, le meilleur garde du corps du monde doit braver de nombreux obstacles pour accompagner son ennemi juré, un tueur à gages, jusqu'à la Cour internationale de justice de La Haye.

"Annabelle 2: la création du mal", histoire d'une poupée maléfique éponyme, tombe à la deuxième place pour sa deuxième semaine sur les écrans, avec 15,5 millions de dollars sur le weekend. Le film d'horreur de David F. Sandberg, préquelle du "Annabelle" de John R. Leonetti (2014) a déjà rapporté 64 millions depuis sa sortie, pour un budget de seulement 15 millions de dollars, selon le site spécialisé Box Office Mojo. Porté par de bonnes critiques, le nouveau film de Steven Soderbergh, "Logan Lucky", se hisse à la troisième place à sa sortie avec 8 millions de dollars de recettes. Deux frères aux airs de pieds nickelés, Channing Tatum et Adam Driver, tentent d'organiser un casse spectaculaire sur fond de célèbre course automobile.

"Dunkerque", l'épopée de Christopher Nolan qui raconte l'évacuation de 400.000 soldats britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, dégringole à la quatrième place avec 6,7 millions de dollars, et 165,5 millions depuis sa sortie il y a cinq semaines. Le film d'animation "Opération Casse-noisette 2" chute de la troisième à la cinquième place, avec 5,1 millions pendant le week-end et 17,7 millions au total.