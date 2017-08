Hervé Renard et le Onze national à la recherche d’une aura perdue

L'équipe nationale à 19 joueurs seulement, avec une séance d'entraînement lundi sur le gazon de l’annexe du Complexe sportif Moulay Abdellah, est entrée dans le vif du sujet quant à son stage de préparation de la double confrontation cruciale contre le Mali, et ce pour le compte de la troisième et la quatrième journées du groupe C pour ce qui est des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 qui se déroulera en Russie.

Les cadres qui ont la sympathie de Renard, Mehdi Benatia, M'Bark Boussoufa et Younès Belhanda étaient au rendez-vous et semblent avoir, à défaut d’en avoir décelé une grinta certaine, en tous cas le moral au beau fixe. Quelques gros crampons ont aussi pris part à ce premier galop tels que Nabil Dirar qui n’a pas encore trouvé la juste mesure de son nouveau club turc le Fenerbahche, Hakim Ziyech de retour à l’équipe après un froid avec le coach national, Noureddine Amrabat en bon battant, fidèle à lui-même ainsi que les Karim Ahmadi, Marouane Dacosta, Amine Khamass, Mehdi Carcela, Mimoun Mahi et d’autres appelés. On regrettera, cependant, l’absence du sociétaire de Southampton Soufiane Boufal, pas convoqué pour l’évènement.

Le débat n’est pas dans la présence ou l’absence des uns ou des autres pour le moment, quoique quelques appréhensions soient légitimes quant au temps de jeu de certains. L’essentiel en ces deux rencontres étant, impérativement, l’engrangement des points des victoire(s) après les quatre perdus lors des deux premiers matchs, qu’autre chose. La sélection, avouons-le, et après la défaite face au Cameroun à Yaoundé en CAN en a aussi égaré du coup son état de grâce. En effet, aujourd’hui l’obligation, étant déjà, calculette oblige, le succès et ‘’nothing else’’, et ce au regard de l’écart d’avec le leader, la Côte d’Ivoire qui, lui, sera certes à sueur en sa double confrontation avec le Gabon mais plus serein que le Maroc car sans pression.

M’enfin, en attendant Maroc/Mali vendredi, jour de l’Aïd Al Adha, on restera au niveau des petites infos juste pour rapporter que les Aigles du Mali drivés par Alain Giresse sont depuis lundi à Casablanca en concentration. Le staff technique lui ayant rejoint la capitale économique depuis le week-end. La sélection malienne devrait quitter la métropole pour la capitale aujourd’hui.

Tout comme Hervé Renard, le sélectionneur du Mali, Alain Giresse, devra faire en plus d’un temps de préparation raccourci avec des absences et notamment les Coulibaly Salif et Ousmane qui ont laissé une forte impression lors des deux premières rencontres mais qu’on se le dise, l’effectif à disposition est de très bonne qualité. Des 23 convoqués, il n’est que Diarra du Stade Malien de Bamako qui n’évolue pas en Europe ou avec des clubs chevronnés africains à l’image d’Adama Traoré du TP Mazembe. Qu’à cela ne tienne ! Cela reste tout à fait dans les godasses de nos Nationaux qui auront tout à cœur de se racheter de leurs dernières contre-performances si l’on peut dire. Dans cette dernière ligne droite où l’objectif est de rattraper l’insolent leader, l’erreur n’est plus permise ou c’est la mort subite. L’adversaire du jour étant dans la même situation sinon pire, cela promet une double empoignade de tonnerre !

Enfin et pour clore, on rappelle que Hervé Renard tiendra un point de presse aujourd’hui mercredi à partir de 16h10 au Complexe Moulay Abdellah.