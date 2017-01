Hervé Renard : Obtenir de meilleurs résultats en fonction de nos capacités et de nos compétences

Le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine de football, Hervé Renard, a affirmé, jeudi à Al-Aïn, aux Emirats arabes unis, que la qualification aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique, qui aura lieu prochainement au Gabon, est une priorité majeure.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, tenue en marge du stage de préparation qu’effectue l’équipe nationale A à Al-Aïn, le coach national a précisé que la qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique est une priorité majeure, notant qu’il considère cette qualification comme un défi personnel à relever.

'’Nous allons faire de notre mieux pour obtenir de meilleurs résultats en fonction de la qualité et de la taille de nos capacités et de nos compétences’’, a-t-il dit, mettant l’accent sur la nécessité de garder l’espoir et l’esprit positif malgré les ‘’coups durs’’ qu’a subis l’équipe marocaine à cause d'indisponibilité pour blessures d’un certain nombre de joueurs.

Il a relevé dans ce sens que suite à l’exclusion des joueurs Youness Belhanda et Oussama Tanane de la liste définitive de l’équipe nationale à cause de blessures, il faut attendre la décision du staff médical de l’équipe nationale pour statuer sur la participation des joueurs Noureddine Lamrabt et Soufiane Boufal, et ce en dépit des rapports médicaux reçus de la part de leurs équipes.

Le coach national a, par ailleurs, souligné qu’il n’a écarté aucun joueur, mais il a effectué ‘’une opération de sélection des joueurs, et cela fait partie des règles du jeu du football’’, précisant qu’il a choisi les joueurs qui correspondent à son approche tactique.

Hervé Renard a fait remarquer que le stage de préparation des Lions de l’Atlas se passe bien à la ville d’Al-Aïn et que les joueurs poursuivent les entraînements dans un climat de sérénité et de responsabilité.

Il a salué dans ce sens les équipements et les infrastructures mis à la disposition de l’équipe nationale pour une bonne préparation à la CAN-2017 qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février.

De son côté, le joueur de l’équipe espagnole ’’Deportivo la Corogne’’, Fayçal Fajr a indiqué que les entraînements se déroulent dans de bonnes conditions et dans un climat d’enthousiasme, notant que malgré l’absence de certains joueurs de la liste finale de l’équipe nationale devant participer à la Coupe d’Afrique en raison de blessures, ‘’nous avons de bons joueurs qui sont capables de relever le défi’’, rapporte la MAP.

Pour sa part, Fouad Chafik qui joue pour l’équipe française de ‘’Dijon’’ a fait part de la détermination de l’ensemble des joueurs de l’équipe nationale à donner le meilleur d’eux mêmes pour bien représenter le Maroc au Gabon.

‘’Nous sommes très conscients des espoirs et des aspirations du peuple marocain à remporter la Coupe d’Afrique’’, a-t-il confié.