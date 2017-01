Hervé Renard : Nous sommes acculés à la victoire

“La victoire est cruciale pour la suite de la compétition. Nous devons absolument gagner ce match face au Togo pour rester en course. Nous en sommes tous conscients et nous n’aurons pas d’autres choix car nous avons un objectif à atteindre et nous devons garder le cap’’, a souligné le sélectionneur national, Hervé Renard, lors d’une conférence de presse au tout nouveau stade d’Oyem, rapporte la MAP.

‘’Nous avons fait un très bon match contre la RDC et nous aurions pu engranger les trois points de la victoire (17 tirs vers le but et 42 centres). Mon message aux joueurs après la défaite a été claire: continuer sur le même rythme, avec la même détermination, le même engagement et la même volonté, ne pas douter de nos qualités, ne jamais baisser les bras, persister et aller de l’avant’’, a-t-il expliqué.

‘’En football, il faut toujours savoir dissocier le contenu du résultat. Nous n’étions pas mal face au Congo mais nous avons manqué de réussite. Donc la confiance est un atout capital pour espérer renverser la tendance’’, a-t-il affirmé. Et d’insister que le groupe est prêt pour la confrontation et que tous les joueurs sont conscients de leur mission, faisant savoir qu’il n’y aura ‘’pas de grande révolution’’ dans la composition du groupe devant affronter vendredi les Eperviers du Togo, par rapport au premier match.