Hervé Renard : L'équipe a été à la hauteur du maillot national

“L’équipe a été à la hauteur de porter le maillot national", a déclaré le sélectionneur national de football, Hervé Renard, à l’issue de la victoire bonifiée face aux Panthères gabonaises (3-0), samedi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match de la 5ème et avant dernière journée des éliminatoires pour le Mondial 2018 en Russie.

"La sélection nationale a retrouvé l'efficacité contre le Gabon grâce au hat-trick de Khalid Boutaib, mais aussi grâce au public casablancais, qui a été merveilleux", s’est réjouit "sorcier blanc" en réponse aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d’après match, tenue à la salle des conférences du stade d’honneur.

"Il fallait mettre la pression sans arrêt pour stopper les passes longues de l’adversaire ", a fait remarquer le technicien français, affirmant que l’équipe nationale a fait des progrès remarquables et est devenue une équipe très compétitive.

Evoquant le dernier match des éliminatoires face à la Côte-d’Ivoire, le coach national s’est montré confiant en qualifiant le Onze national de l’équipe la plus régulière du groupe C, rappelant que l’équipe nationale n’a encaissé aucun but depuis le début des éliminatoires.

"J’espère qu’on va décrocher à Abidjan le ticket du Mondial pour le peuple marocain", a-t-il conclut, rapporte la MAP.

De son côté, la star d’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, a fait valoir, dans une déclaration à la presse, que les nationaux ont offert une belle prestation grâce à leur concentration, ajoutant que les Lions de l’Atlas ont démontré aujourd’hui une solidité physique et un esprit de combat.

"Le prochain match face à la Côte-d’Ivoire s'annonce très difficile vu qu’il est décisif pour les deux équipes", poursuit "El maestro", assurant que les nationaux n'épargneront aucun effort pour se qualifier à la Coupe du monde et réaliser le rêve tant attendu par les Marocains.

Hakim Zayach n'a pas manqué de souligner l’appui du public marocain qui a joué, selon lui, un rôle important dans cette victoire, exprimant sa gratitude au public qui est venu nombreux de toutes les régions du Royaume pour encourager et applaudir la sélection nationale.

Pour sa part, le joueur M’Bark Boussoufa, a souligné que le prochain match contre les Éléphants ivoiriens nécessite une très bonne préparation, relevant que l’équipe nationale connait une progression graduelle, notamment en termes d’efficacité.

Le joueur gabonais, Lemina Junior, a déclaré à la presse marocaine que les joueurs marocains ont mérité cette victoire vu qu’ils ont dominé le match en réussissant à imposer leur style distinctif. L’équipe marocaine a tous les éléments nécessaires pour se qualifier à la Coupe du monde, a-t-il ajouté.