Hayat Saïdi doublement primée en Italie

L’année 2016 a été pleine de récompenses pour l’artiste peintre marocaine, Hayat Saïdi. Elle a en effet récemment remporté à Lecce (sud de l’Italie) le Prix "Beato Angelico et Paolo VI" pour ses œuvres artistiques et son "engagement social pour la promotion de la condition de la femme au Maroc". Cette «haute reconnaissance» lui a été attribuée par '’l’Académie Italia in Arte nel Mondo - Association culturelle’’ lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part des personnalités du monde de l'art, des intellectuels, des représentants du tissu associatif et des militants des droits de l’Homme italiens et étrangers.

Hayat Saidi a montré avec une énergie émotionnelle et au-delà de l'expression picturale, ainsi que pour sa passion et son abnégation pour le développement des disciplines des ‘’arts appliqués’’, plus généralement, à travers ses ‘’activités artistiques" significatives réalisées au cours de l'année 2016. L’artiste a également reçu cette année à Florence le prix international "Leonardo da Vinci-L'artiste universel" pour l'année 2016 qui récompense "les artistes qui valent par leur mérite artistique". En attribuant ce Prix à l'artiste marocaine, le jury a tenu compte de son long et riche parcours dans le monde des arts.

Née à Fès il y a 55 ans, Hayat Saïdi exprime son regard sur la société notamment sur la condition de la femme marocaine, et ce à travers un message artistique abstrait, propice à l’imagination pour une lecture libre et passionnée.