Hausse record des exportations des produits d'artisanat

Les exportations des produits d'artisanat ont enregistré en 2016 un taux de croissance de 16%, jamais atteint durant plus de 15 années, selon le ministère de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

Enchaînant pour la troisième année consécutive, sur la progression entamée en 2014 de 14% et suivie en 2015 par un accroissement de 6%, cette performance des exportations en 2016 montre que les efforts de diversification des marchés qui ont été déployés se sont bien fait ressentir, indique le ministère dans un communiqué parvenu mardi à la MAP.

A preuve, la part des Etats-Unis d’Amérique qui est allée grandissante dans le chiffre d’affaires à l’export, se plaçant ainsi à la suite de l’Europe, premier client du Maroc en matière d’artisanat, ajoute le ministère.

C'est le cas également pour les pays arabes dont la demande vis-à-vis des produits artisanaux marocains ne cesse de croître, et des pays africains qui se sont distingués par de fortes croissances parmi les marchés demandeurs de l’artisanat marocain, allant dans le sens du renforcement de la coopération Sud-Sud, fait savoir le communiqué. En termes de produits exportés, la progression a été au rendez-vous pour presque tous les produits, avec toutefois une démarcation des vêtements traditionnels qui ont connu en 2016 une forte demande à l’étranger, ce qui les a propulsés aux côtés des produits les plus exportés tels que le tapis et la poterie-pierre, selon le communiqué. L’essentiel des exportations des produits d’artisanat continue de transiter par Marrakech et Casablanca, mais la métropole se maintient à la 1ère place, devançant ainsi la ville ocre en 2015. Aussi, l’axe Oujda-Nador se démarque, pour la 2ème année consécutive, par une très bonne prouesse, indique-t-on de même source.