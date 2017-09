Hausse du trafic passager à l'aéroport Oujda-Angad en juillet

Le nombre de passagers ayant utilisé l'aéroport Oujda-Angad durant le mois de juillet dernier s'est élevé à 87.221 contre 76.675 durant la même période de l'année 2016, soit une hausse de 13,75 %.

Selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport, en juillet 2017, se répartissent entre 55.015 arrivants et 32.206 partants, contre 50.749 arrivants et 25.926 partants durant le même mois de l’année dernière.

Pour ce qui est des mouvements d'avions, l'ONDA précise que le nombre d’avions ayant transité en juillet dernier via l’aéroport de la capitale de l'Oriental a atteint un total de 764 avions contre 718 en juillet 2016, ce qui constitue un taux d'évolution de 6,41 %.

A rappeler que l’année 2016 avait connu une hausse de 2,14% du nombre de passagers ayant transité par l’aéroport Oujda-Angad, atteignant 522.743 contre 511.786 en 2015.

L’aéroport d’Oujda est lié à plusieurs aéroports européens, notamment de France (Paris, Marseille et Beauvais), de la Belgique (Bruxelles, Charleroi), d’Allemagne (Düsseldorf) et des Pays-Bas (Amsterdam).