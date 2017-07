Hausse du trafic autoroutier de 7,2% en 2016

Le trafic autoroutier a enregistré, en 2016, une croissance de 7,2% sur l'ensemble du réseau par rapport à une année plus tôt, dépassant ainsi la croissance moyenne de 5% depuis 2012.

Un communiqué du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, rendu public suite à la réunion, jeudi en Assemblée générale ordinaire, des actionnaires de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), indique que l'année 2016 a été également marquée par le lancement du plan de modernisation et d’automatisation de l’exploitation du réseau autoroutier, rapporte la MAP.

A l'occasion de cette réunion, tenue sous la présidence du ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, le Conseil d’administration a présenté les principales réalisations de ADM ayant marqué l’année précédente et qui portent notamment sur le bouclage du contrat programme 2008-2015 par la mise en service des tronçons autoroutiers El Jadida-Safi et contournement de Rabat.

Il s'agit également de la mise en œuvre du plan de restructuration financière adopté par le Conseil d’administration visant le renforcement de l’assise financière de la société pour sécuriser et pérenniser l’exploitation du réseau actuel et préparer des bases saines pour les projets futurs d’extension du réseau, fait savoir le ministère.

Par ailleurs, les mesures de restructuration financière de la société se sont traduites, notamment, par des provisions exceptionnelles d’un montant de 3,15 milliards de dirhams (MMDH) pour grosses réparations (2,5 MMDH) et reprofilage de la dette obligataire (0,65 MMDH).

Ces charges exceptionnelles ont conduit à un résultat net de l’exercice déficitaire de 3,90 milliards de dirhams, relève le communiqué, notant qu'en excluant ces charges, le résultat net de l’exercice 2016 s’établirait à -0,75 milliards de dirhams contre -2,15 milliards de dirhams en 2015.

Pour leur part, les comptes consolidés du groupe ADM arrêtés selon les normes internationales IAS/IFRS affichent un résultat net déficitaire de 602 millions de dirhams (MDH) et un total bilan de 76,7 MMDH, en augmentation de 25% et 46% par rapport à 2015, respectivement.

Le total bilan est passé de 52,9 MMDH en 2015 à 76,7 MMDH en 2015, soit une augmentation de 45% due essentiellement à l’opération de réévaluation des actifs de la société, relève encore le communiqué.

Le ministère indique, par ailleurs, que l’exercice 2016 a dégagé un excédent brut d’exploitation de 1,85 MMDH en augmentation de 7% par rapport à l’exercice 2015.

Les comptes sociaux affichent, quant à eux, une augmentation importante du chiffre d’affaires de 12% pour s’établir à 2,71 MMDH, due à la croissance du trafic, mais aussi à la mise en service des tronçons autoroutiers El Jadida-Safi et contournement de Rabat, ajoute-t-on.