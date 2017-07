Hausse du résultat net part de Maroc Telecom au premier semestre

Maroc Telecom a réalisé un résultat net part du Groupe (RNPG) de 2,92 milliards de DH au 1er semestre 2017, en hausse de 5,9% par rapport à la même période de 2016, a annoncé, lundi, le groupe dans un communiqué.

Au terme du 1er semestre 2017, le chiffre d'affaires consolidé des services sortants a augmenté de 2,1% par rapport à la même période de 2016, a précisé le Groupe, notant une croissance de 3,8% de ses parcs, ce qui porte le nombre de ses clients à plus de 55 millions.

Pour sa part, le taux de marge du résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe s'est élevé de 1,4% pour atteindre 50%, "grâce aux efforts continus d'optimisation des coûts," précise le communiqué.

Maroc Telecom a également enregistré une accélération du déploiement de la 4G+ au Maroc qui couvre 80% de la population à fin juin 2017, rapporte la MAP.

Le Groupe a, par ailleurs, indiqué qu'il poursuivra le développement de la Data Fixe dont le chiffre d'affaires s'est consolidé de 10% grâce aux succès des offres haut débit sur ADSL et fibre optique.

"Les résultats financiers de ce premier semestre témoignent du dynamisme du Groupe Maroc Telecom sur l’ensemble de ses marchés," s'est félicité le président du Directoire du Groupe, Abdeslam Ahizoune, cité par le communiqué.

"Au Maroc, le succès du Très Haut Débit Mobile et Fixe confirme la pertinence de sa stratégie, basée sur le déploiement de ses infrastructures et leur renforcement pour accompagner la forte accélération des usages," a-t-il ajouté.

Au niveau continental, les filiales africaines de Maroc Telecom "continuent de gagner des parts de marché et de soutenir la croissance des résultats du Groupe," a dit M. Ahizoune, relevant que les efforts d'optimisation des coûts se poursuivent et contribuent à améliorer le haut niveau de profitabilité du Groupe.

Pour ses perspectives 2017 à périmètre et change constants, le Groupe prévoit une légère baisse du chiffre d'affaires due aux nouvelles mesures de régulation et un EBITDA stable ainsi que des CAPEX d'environ 23% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.