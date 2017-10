Hausse du résultat net de Dari Couspate au premier semestre

Sur les six premiers mois de 2017, le leader national du couscous et des pâtes alimentaires, Dari Couspate, réalise un résultat net en progression de 20% à 34,21 millions de dirhams (MDH), pour une marge nette de 12,1%, contre 9,7% à fin juin 2016.

En revanche, rapporte la MAP, le chiffre d’affaires de Dari Couspate affiche un repli de 4% à 283,2 MDH, contre 294,97 MDH au S1 2016, relèvent les analystes de BMCE Capital Bourse à l’occasion de la publication des résultats biannuels de la société cotée à la Bourse de Casablanca.

Cette légère baisse s’explique, selon Dari, par un ralentissement des commandes en raison d’un effet de sur-stockage chez les principaux clients à fin 2016 et par un effet prix négatif induit par les plans promotionnels engagés.

Cette dynamique promotionnelle a permis, toutefois, à la société de consolider ses parts de marché, relève la même source.

Pour sa part, le résultat d’exploitation (REX) marque un bond de 23,6% à près de 48 MDH, suite à l’optimisation des ressources au sein des 2 unités de production Dari et la bonne progression des ventes de produits à haute valeur ajoutée en remplacement des ventes de produits en vrac, a-t-elle indiqué.

Cette performance est également attribuable à la croissance des ventes à l’export, notamment sur les marchés consommateurs de produits à forte valeur ajoutée, a-t-elle ajouté.

L’évolution favorable du REX intègre également une hausse de 88,2% de la variation de stocks de produits à 6,2 MDH et une ascension de 2,6x des reprises d’exploitation à 14,9 MDH. De facto, la marge opérationnelle se hisse de 3,8 points à 16,9%, soulignent les analystes de BMCE Capital Bourse

De son côté, le résultat financier s’effiloche de 51,2% à près de 1,1 MDH, affecté par la non-récurrence des intérêts et autres produits financiers de 1,6 MDH constatés à fin juin 2016, contre 68,4 mille dirhams (KDH) au S1 2017, ont-ils noté.