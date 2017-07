Hausse du nombre de touristes polonais visitant le Maroc

Le nombre de touristes polonais ayant visité le Maroc a affiché, en juin dernier, un bond de 70 % par rapport à la même période de l'année dernière, a annoncé récemment, la représentation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à Varsovie.

Les arrivées des touristes vers le Royaume ont marqué, au cours du premier semestre de 2017, une significative et encourageante tendance haussière, a ajouté, dans une déclaration à la MAP, le délégué de l’Office à Varsovie Rachid Ennaciri, expliquant que cette performance de 70% pour le seul mois de juin dépassant les 4.500 visiteurs n’a pas été enregistrée auparavant sur le marché touristique polonais.

Cet accroissement progressif est attribué à la campagne promotionnelle de la destination Maroc initiée par l’ONMT sur le marché polonais, a indiqué M. Ennaciri, relevant, à cet effet, que trois chaînes de télévision polonaises "TVN", "TVN Style" et "TVP 3" ont réalisé des documentaires et reportages sur les différentes villes du Maroc ainsi que plusieurs Educ-tours et évènements promotionnels.

Et d’estimer que "la conjoncture économique polonaise favorable, l’amélioration de la dépense moyenne de consommation et la croissance économique du pays (6 %) durant ce premier semestre ont largement contribué à la hausse du nombre des touristes polonais désireux de passer leurs vacances dans des pays dont les offres, en particulier le Maroc".

A cette fin, l’ONMT a conclu avec la compagnie aérienne low-cost irlandaise "RYANAIR", un contrat de partenariat pour desservir, à compter du 30 octobre prochain, la ville de Marrakech via Cracovie à raison de deux vols hebdomadaires (lundi et vendredi), offrant ainsi aux touristes polonais la possibilité de faire des city breaks à Marrakech, entre autres, dans des conditions de transport confortables.

Il a aussi rappelé que "WIZZAIR", compagnie aérienne hongroise à bas prix, a lancé, le 30 juin dernier, son premier vol au départ de Varsovie et à destination d’Agadir, ce qui a constitué un important pilier de l’offre marocaine à partir de la Pologne d’autant que le taux de remplissage sur cette ligne pour la saison estivale dépasse, depuis son ouverture, les 80%.

Vu le succès affiché par le vol Varsovie-Agadir, les prévisions des arrivées de touristes polonais pour le 2ème semestre 2017 s’annoncent déjà très prometteuses grâce à la mise en place de nouvelles dessertes aériennes directes au départ de la Pologne.

Des négociations très avancées sont, en outre, en cours entre l’ONMT et la compagnie WIZZAIR pour le lancement de vols supplémentaires au départ de différentes villes polonaises, à savoir Katowice, Cracovie et Wroclaw, a-t-il fait savoir.