Hausse du chiffre d’affaires du secteur électroménager à fin juin

Sur les six premiers mois de 2017, le chiffre d'affaires global du secteur de l'électroménager a augmenté de 9,4% pour s’établir à 7,2 milliards de dirhams (MMDH), selon la Société pour la recherche sur la consommation, GFK.

Cette évolution intègre une croissance de 20,5% du segment télécommunication à près de 4 MMDH et une progression de 2,6% des ventes du petit électroménager à 308 millions de dirhams (MDH), relèvent les analystes de BMCE Capital Bourse, citant les statistiques du spécialiste allemand en études de marché, GFK.

Cette variation recouvre aussi une hausse de 1,6% des ventes du gros électroménager blanc à 1,7 MMDH et une baisse de 6,6% des ventes de l'électronique grand public à 1,3 MMDH, ont-ils ajouté.

Durant le deuxième trimestre de l’année, les revenus du secteur se sont hissés de 7,5% à 3,7 MMDH, rapporte la MAP, suite notamment à la hausse des ventes durant les mois sacrés de Chaâbane et Ramadan ayant connu des promotions agressives, poursuit la même source.

Cette évolution intègre un bond de 22,3% du segment Télécommunication à près de 2 MMDH, une quasi-stagnation des ventes du petit électroménager à 170 MDH (+0,2%) et de celles du gros électroménager blanc à 915 MDH (-0,6%) et un repli de 13,1% du segment de l'électronique grand public à 637 MDH.

Côté perspectives, les professionnels du secteur anticipent une augmentation des revenus du secteur sur le troisième trimestre 2017, compte tenu de la coïncidence du mois d'août avec la période des mariages et l'arrivée des MRE qui équipent leurs maisons ou celles de leurs parents avec des produits achetés du Maroc.

Enfin, il est à mentionner que les ventes du 3ème trimestre de l'année en cours devraient également profiter de l'Aïd Al Adha, période phare de l'année, notamment pour le segment froid.