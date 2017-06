Hausse du RNPG de la BMCI

La Banque marocaine pour le commerce et l'industrie (BMCI) a réalisé, à fin mars 2017, un résultat net part du Groupe (RNPG) de 151,4 millions de dirhams (MDH), en appréciation de 21,8% par rapport à la même période de 2016.

Ce résultat intègre une baisse de la charge d'impôt de 11,3% à 64,4 MDH, relèvent les analystes de BMCE Capital Bourse à l’occasion de la publication des résultats trimestriels de la filiale du Groupe BNP Paribas, notant que le produit net bancaire (PNB) consolidé de BMCI s’améliore de 1,7% à 762,7 MDH. Cette évolution recouvre une régression de 1,4% de la marge d'intérêt à 597,8 MDH, compensée par une croissance de 3,9% de la marge sur commissions à 125,7 MDH et un bond de 34,2% du résultat des activités de marché à 58,3 MDH. Le PNB social recule, quant à lui, de 3,1% à 666,5 MDH, ajoute la même source.

S’agissant des charges générales d'exploitation, elles ressortent en quasi-stagnation (+0,1%) à 401,6 MDH, fixant le coefficient d'exploitation à 52,7% contre 53,5% un an auparavant, tandis que le résultat brut d’exploitation (RBE) progresse de 3,6% à 361,1 MDH par rapport au T1 2016. Les résultats trimestriels de la Banque cotée à la Bourse de Casablanca font également ressortir un allégement de 6,2% du coût du risque à 148,7 MDH, reflétant vraisemblablement les efforts de maîtrise et d'anticipation des risques. Pour sa part, le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux s'est amélioré pour s'établir à 75,9%.

Pour ce qui est de l'encours des crédits à la clientèle, il affiche une légère baisse de 1% à 49,4 milliards de dirhams (MMDH) comparativement à fin 2016, dont 79,8% provenant de l'activité agrégée qui affiche une légère baisse (-0,4%) de l'encours de crédits à 39,4 MMDH. Les analystes de BMCE Capital Bourse soulignent aussi une stagnation des dépôts de la clientèle à 42,2 MMDH, accompagnée, toutefois, d'une amélioration en termes de structure (74% pour les ressources non rémunérées). Le taux de transformation s'établit, ainsi, à 117% (-1,2 point). Les réalisations de BMCI à fin mars 2017 laissent également apparaître un retrait de 5,1% des actifs financiers à la juste valeur par résultat à 470 MDH, contre une progression de 7,3% des actifs financiers disponibles à la vente à 7,8 MMDH.