Hausse des réserves internationales du Maroc

Les réserves internationales nettes du Maroc se sont élevées à 251,9 milliards de dirhams (MMDH) au 30 décembre 2016, en progression de 12,1% en glissement annuel, a annoncé Bank Al-Maghrib (BAM).

D'une semaine à l'autre, ces réserves ont enregistré une hausse de 0,4%, précise BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires de la semaine allant du 29 décembre 2016 au 4 janvier 2017, rapporte la MAP.

Lors de cette période, le montant total des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 16,2 MMDH, dont une somme de 11 MMDH injectée sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres et 1,1 MMDH à travers les avances à 24 heures, relève la note, ajoutant qu'un montant de 4,1 MMDH a été accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la Très petite et moyenne entreprise (TPME).

S'agissant du taux interbancaire, il s'est établi à 2,28% après 2,25% une semaine auparavant, tandis que le volume moyen des échanges est resté inchangé à 4,1 MMDH.

Lors de l'appel d’offres du 4 janvier 2017 (date de valeur le 5 janvier 2017), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 11 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI s’est apprécié de 1,7%, portant sa performance, depuis le début de l'année à 1,6%, indique BAM, expliquant cette évolution par l'augmentation des valeurs des secteurs de l’"Agroalimentaire" et de l'"Immobilier" de 5,5%, chacun et par la hausse de l’indice sectoriel "Banques" de 1,4%.

La note relève, toutefois, une baisse de l’indice sectoriel "Télécommunications" de 0,7%.

Concernant le volume des échanges, il s’est élevé à 1,8 MMDH, dont 77% des transactions effectuées sur le marché central, fait savoir BAM, ajoutant que le montant quotidien moyen transité sur ce marché s’est ainsi chiffré à 270 MDH contre 753,7 MDH une semaine auparavant.

Par ailleurs, le rythme de croissance de l’agrégat monétaire M3 a décéléré à 5,2%, en glissement annuel, après 5,5% en octobre 2016.

S’agissant de la circulation fiduciaire et des placements à vue, leurs taux de progression sont restés quasi inchangés à 5,5% et 5,7% respectivement.

En contrepartie de M3, le crédit bancaire a progressé de 4% après 3,8% le mois précédent et les réserves internationales nettes se sont renforcées de 13,1% après 14,5%, tandis que les créances nettes sur l’Administration centrale ont vu leur baisse s’accentuer de 3,8% à 6,8%.

Sur le volet des changes, le dirham s'est déprécié, au cours de la semaine du 29 décembre 2016 au 4 janvier 2017, de 0,17% par rapport à l’euro et s'est apprécié de 0,25% vis-à-vis du dollar, note BAM.