Hausse des nuitées à Essaouira

Essaouira a connu depuis janvier 2017 jusqu'à fin avril 2017, une hausse de 18% des nuitées déclarées par rapport à la même période de l’année 2016 et une progression de 15% des arrivées.

Selon des statistiques fournies par la délégation provinciale du tourisme, la plupart des catégories d’établissements touristiques de la ville ont enregistré des hausses de leurs nuitées, notamment 23% pour les 5 étoiles, 19% pour les maisons d’hôtes et 46% pour les 2 étoiles, rapporte la MAP.

La catégorie d’hôtels 5 étoiles et les maisons d’hôtes cumulent 70% des nuitées totales enregistrées à Essaouira durant les quatre premiers mois de 2017.

L’accroissement des nuitées enregistrées au cours des quatre premiers mois de 2017 est attribuable aux bonnes performances enregistrées tant par les résidents (+18%) que par les non résidents notamment issus de la France (+16%), du Royaume Uni (+15%), de l’Allemagne (+7%), des pays scandinaves (+43%), de la Suisse (+25%), des Pays-Bas (+47), de l’Italie (+19), de l’Espagne (+13), et des Etats-Unis d’Amérique (+27).

A noter qu’Essaouira dispose de 140 établissements classés toutes catégories confondues d’une capacité de 6.000 lits.

L’année 2017 a commencé sous de bons auspices, le secteur reprend et renoue avec la croissance. Cette tendance s’aligne sur les prévisions à moyen terme ; le secteur continuera d’évoluer de façon prometteuse notamment avec l’ouverture de nouvelles lignes aériennes. Le développent du tourisme à Essaouira s’opère à travers plusieurs voies grâce à une mise en valeur de toutes les potentialités qu’offre la destination, en l'occurrence le culturel, les produits de niche, le rural et le balnéaire.