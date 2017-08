Hausse des arrivées touristiques à Ouarzazate durant le premier semestre

Le nombre de touristes ayant visité Ouarzazate durant le premier semestre de l'année 2017 a enregistré une progression de 38%, passant de 101.424 touristes en 2016 à 140.468 cette année.

Cette progression est due à l'évolution du nombre d'arrivées des visiteurs résidents qui a atteint 30.023 touristes durant le premier semestre de 2017, contre 24.384 durant la même période en 2016, soit une hausse de 23%, a indiqué le Conseil provincial du tourisme (CPT) dans un communiqué.

Selon la même source, le nombre de touristes non-résidents a également connu une croissance importante (+43%) puisque leur nombre est passé de 77.040 en 2016 à 110.445 en 2017, rapporte la MAP.

Le mois de juin dernier a enregistré une évolution conséquente par rapport à la même période de l'an dernier, le nombre de nuitées ayant augmenté de 78% alors que le taux de touristes qui ont visité la ville a progressé de 118%.

La France constitue le premier marché émetteur pour la destination Ouarzazate avec 17.174 touristes à fin juin 2017, contre 13.837 en 2016, soit une hausse de 24%, suivie de l’Espagne, dont le nombre de touristes est passé de 8.180 en 2016 à 13.324 cette année (+63%).

Par contre, le nombre de touristes allemands a baissé de 15.255 en 2016 à 10.937 en 2017, tandis que les autres marchés classiques ont enregistré des progressions à deux chiffres comme c’est le cas du Royaume-Uni (+14%), de l’Italie (+33%) et des Pays-Bas (+48%).

Toutefois, les meilleures performances ont été observées au niveau du marché asiatique, fait observer le communiqué, notant que le nombre de touristes japonais a atteint 8.379 visiteurs durant le premier semestre de 2017 contre 4.943 en 2016 (+70%), alors que la plus grande progression est à mettre au profit des touristes chinois avec 10.681 touristes cette année, alors qu'aucune visite n'a été enregistrée en 2016.

Pour les nuitées enregistrées durant le premier semestre de 2017 dans les établissements d’hébergement classés de la province, le CPT a rappelé que Ouarzazate figure à la 2è place en termes de progression au niveau national (+38%), précisant que le volume des nuitées est passé de 153.419 en 2016 à 211.765 cette année.

La hausse des nuitées a été plus importante pour les non-résidents, dont le nombre est passé de 109.609 en 2016 à 165.430 en 2017 (+51%), tandis que la progression des nuitées des résidents s’est située à 6%, le nombre de touristes nationaux ayant passé de 43.810 en 2016 à 46.335 cette année.

S'agissant de la nationalité des touristes, les Français arrivent en première place en termes de volume de nuitées qui a atteint 25.256 à fin juin 2017 contre 20.515 à fin juin 2016 (+23%), suivis des touristes espagnols qui sont passés de 14.312 à 21.075 nuitées durant la même période (+47%).

Quant aux nuitées enregistrées par les touristes britanniques, italiens, néerlandais et japonais, elles ont progressé respectivement de 6%, 34%, 44% et 72% lors du premier semestre de 2017 par rapport à la même période en 2016. Tandis que les touristes chinois ont occupé la 3ème place après les Français et les Espagnols avec 15.870 nuitées.

Pour le mois de juin, les nuitées sont passées de 9.315 en 2016 à 16.623 en 2017, soit une hausse de 78%, alors que le nombre de visiteurs est passé de 5.422 à 11.817 pour la même période, ce qui constitue une hausse de 118%.

Les établissements touristiques classés ont enregistré un total de 66.950 nuitées : les hôtels 4 étoiles se sont accaparé 33,8%, les hôtels 3 étoiles 21,8%, les auberges 14%, les hôtels 1 étoile 11%, les hôtels 5 étoiles 8,7%, les hôtels 2 étoiles 5,5% et les résidences touristiques 3,6%.

Le communiqué a estimé que le secteur touristique a retrouvé sa place de locomotive de l'économie pour la province de Ouarzazate, et ce après le lancement d'une ligne aérienne reliant Ouarzazate et Bruxelles. Le nombre de voyageurs ayant utilisé l'aéroport de Ouarzazate a augmenté de 44,39% à fin juin 2017, dépassant ainsi les chiffres enregistrés au niveau des autres aéroports du Royaume (33,32% à Al Hoceima, 20% à Fès, 19,45% à Oujda, 19,26% à Tétouan, 18,55% à Tanger et 17,08% à Agadir).