Hausse de plus de 33,8% du flux des IDE

Le flux des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc se sont chiffrés à 16,4 milliards de dirhams (MMDH) durant les sept premiers mois de 2017, contre 12,3 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 33,8%, selon l'Office des changes.

Cette progression provient de la baisse des dépenses de 58,4%, associée à la stabilisation des recettes (19,5 MMDH contre 19,7 MMDH à fin juillet 2016), explique l'Office des changes dans une note sur les indicateurs préliminaires des échanges extérieurs de juillet 2017.

Quant aux recettes des Marocains résidant à l'étranger (MRE), elles ont été quasi-stables, passant de 35,1 MMDH à 35,2 MMDH au titre des sept premiers mois de 2017, ajoute la même source.

Concernant la balance voyages, elle fait ressortir un excédent de 24,5 MMDH à fin juillet 2017 contre 25 MMDH durant la même période en 2016, soit un recul de 2,3%.

Cette évolution s'explique par la hausse des dépenses de 20,1% à 9,5 MMDH, plus importante que celle des recettes (34 MMDH contre 33 MMDH à fin juillet 2016), précise-t-on.