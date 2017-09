Hausse de la production industrielle en juillet

L'activité industrielle aurait affiché une hausse en juillet 2017 dans l'ensemble des branches, à l’exception de la "mécanique et métallurgie" où elle aurait accusé une baisse, indique Bank Al Maghrib (BAM).

Cette progression de la production industrielle est attribuable à une amélioration dans les branches "Agroalimentaire" avec un taux d’utilisation des capacités de 71%, "Textile et cuir" (TUC = 68%) et "Chimie et parachimie" (TUC = 51%), précise BAM dans son enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie pour le mois de juillet.

S’agissant des ventes, elles auraient augmenté dans l’ensemble des branches, fait savoir la Banque centrale, notant que ce constant reste valable au niveau des principales sous-branches à l’exception du "travail des métaux", rapporte la MAP.

Par destination, poursuit-on, les ventes auraient progressé aussi bien sur le marché local qu’à destination de l’étranger pour l’ensemble des branches à l’exception de l’"Agroalimentaire" qui aurait connu une stagnation de ses exportations.

Concernant les carnets de commandes, leur niveau aurait été inférieur à la normale dans l’ensemble des branches d’activité à l’exception de l’"Agroalimentaire" où il aurait été normal, fait ressortir l’enquête.

Pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent globalement à une hausse de la production mais manquent de visibilité pour ce qui est des ventes, relève BAM.

L’enquête mensuelle de conjoncture industrielle de Bank Al-Maghrib est menée auprès d’un échantillon représentatif comprenant près de 400 entreprises industrielles. Elle a pour objectif de disposer de données dans des délais courts permettant une évaluation de la conjoncture industrielle.