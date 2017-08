Hausse de la production de l'énergie électrique au premier semestre

La production de l'énergie électrique a augmenté de 2% au 1er semestre 2017, après une hausse de 0,3% par rapport à la même période un an auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Cette évolution a résulté d'une hausse de la production de l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE) de 6,8% et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables de 16,2%, explique la DEPF dans sa note de conjoncture d’août 2017.

S’agissant de la production privée, elle a légèrement reculé de 0,9%, relève-t-on de même source.

Le volume des importations de l’énergie électrique a, quant à lui, affiché une hausse de 13,5% à fin juin 2017, après une augmentation de 13,7% un an plus tôt, pour ramener sa progression de l’énergie nette appelée à 5%, après 2,2% l’année écoulée, fait ressortir la note.

Compte tenu d’une augmentation de 5,6% au deuxième trimestre 2017 (T2-17) et de 1,6% au T1-17, la consommation de l’énergie électrique s’est renforcée, en volume, de 3,7% au titre des six premiers mois de 2017, rapporte la MAP.

Selon la DEPF, cette amélioration est à mettre à l’actif de l’orientation favorable des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension (+4,2% après +0,7%), soutenue par la bonne dynamique de celles adressées, principalement, au secteur industriel (+5,8% après +0,1%) et celles attribuées aux distributeurs (+2,9% après +1,2%).

Quant à la consommation de l’énergie de basse tension, elle s’est accrue de 1,8% au lieu de 3,6% à fin juin 2016.