Hausse de la production de l’énergie électrique à fin août

Le secteur de l'énergie électrique a enregistré une amélioration de sa production de 2,1% à fin août 2017, après 2,4% un an auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Ce résultat provient, essentiellement, de l’évolution toujours favorable de la production de l’ONEE (+7,4%) au terme des huit premiers mois de l'année, après une baisse de 6,7% il y a une année, modérée par le recul de la production privée de 1,1% (après +5,1%), explique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d’octobre.

Suite à cette évolution et compte tenu d’une augmentation du volume des importations de l’énergie électrique de 14,1% à fin août 2017, après +11,4% un an auparavant, le rythme de croissance de l’énergie nette appelée s’est accéléré à +5,1% à fin août 2017 après +2,4% un an plus tôt, ajoute la DEPF.

Du côté de la consommation de l’énergie électrique, rapporte la MAP, elle s’est renforcée de 4,1% au terme des huit premiers mois de 2017, après une hausse de 1,6% il y a une année, nourrie d’une hausse de 5,2% au cours des deux premiers mois du troisième trimestre de 2017, de 5,6% au deuxième trimestre et de 1,6% durant le premier trimestre de la même année, relève la note.

Cette embellie est à mettre à l’actif du bon comportement de la consommation de l’énergie toutes catégories confondues notamment l'augmentation de 4,4% pour l’énergie de très haute, haute et moyenne tension, recouvrant une hausse de 6,3% de celle destinée principalement au secteur manufacturier et de 2,7% de celle destinée aux distributeurs, ainsi que de la hausse de 3,4% pour l’énergie de basse tension, révèle la DEPF.

Au titre du troisième trimestre 2017, le secteur de l’énergie électrique maintient son comportement favorable enregistrant une amélioration de sa production au niveau national de 2,3%, en glissement annuel, selon la même source.