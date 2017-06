Hausse de la masse monétaire en avril dernier

Le rythme de progression de l'agrégat monétaire M3 a accéléré à 5,8% en avril 2017, après 5,6% en mars pour s'établir à 1.202,2 milliards de dirhams (MMDH), selon Bank Al Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète principalement la hausse de 9,1% après 7,5% des dépôts à vue auprès des banques et l’atténuation de la baisse des comptes à terme à 8,5% après 10,1% le mois précédent, a relevé BAM qui vient de publier une note relative aux indicateurs clés des statistiques monétaires d'avril 2017.

Pour leur part, la MAP rapporte que les rythmes de la circulation fiduciaire et des placements à vue se sont quasi-stabilisés à 6,1% et 4,8% respectivement tandis que la progression des détentions des agents économiques en titres d’OPCVM monétaires est revenue à 6,6% après 16,4%, ajoute BAM. Par contreparties, l’évolution de M3 est attribuable essentiellement à l’accélération de la croissance du crédit bancaire à 5,1% après 4,5% et à la hausse de 13% après 9,7% des créances nettes sur l’Administration centrale, relève BAM, ajoutant qu'en revanche, le rythme de progression des réserves internationales nettes a ralenti de 4,3% à 1,6%. En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré en avril une hausse mensuelle de 0,4%, attribuable essentiellement à l’accroissement de 0,5% du crédit bancaire et de 3,7% des créances nettes sur l’Administration centrale. En revanche, les réserves internationales nettes ont marqué une baisse de 1,1%.