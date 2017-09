Hausse de 8,6% du résultat net part de Lesieur Cristal à fin juin

Sur les six premiers mois de 2017, Lesieur Cristal a réalisé un résultat net part du Groupe (RNPG) de 101 millions de dirhams (MDH), en progression de 8,6% par rapport à la même période de 2016, a annoncé vendredi la société agro-industrielle cotée en bourse. Dans un environnement peu favorable, Lesieur Cristal réalise néanmoins une bonne performance commerciale semestrielle grâce à la robustesse de son business modèle et à la concrétisation d’opportunités à l’export, souligne le leader national des huiles de table dans une communication financière.

En dépit d’une forte volatilité des cours des matières premières, une agressivité de la concurrence et une faible compagne d’huile d’olive 2016-2017 avec des niveaux de prix d’achat élevés, le chiffre d’affaires semestriel du Groupe ressort en croissance de 24,6% à 2,38 milliards de dirhams (MMDH), contre 1,91 MMDH au 30 juin 2016, rapporte la MAP. De même, le résultat d’exploitation consolidé se hisse de 22,7% à 146 MDH, contre 119 MDH une année auparavant, indique la société dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Pour leur part, les indicateurs sociaux font état d’une progression de 25% du CA de Lesieur Cristal à 2,38 MMDH, grâce à une amélioration conjoncturelle de l’activité, pour un résultat net en hausse de 13% à 92MDH, contre 82 MDH au terme du premier semestre 2016. Ces comptes laissent également apparaître une appréciation de 11,02% du résultat d’exploitation, qui s’établit à 141 MDH, contre 129 MDH en 2016, mais sans attendre la bonne performance de 2015 à 147 MDH, et une baisse du taux de marge opérationnelle (Rex/CA) à 5,9%, contre 6,7% à fin juin 2016.

Quant à la trésorerie de la société, elle ressort en nette amélioration, suite notamment à l’encaissement d’une partie du crédit de TVA cumulé sur la période 2004-2013 et aux efforts d’optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR). Par ailleurs, le semestre a été marqué par la finalisation des travaux de diligence liés à l’acquisition de 100% du capital d’Indusalim, acteur important du marché de la margarine au Maroc, relève en outre la société.

L’opération, définitivement concrétisée le 7 juillet 2017, offrira à Lesieur Cristal de nouvelles perspectives de croissance au Maroc et à l’international, a-t-elle expliqué.

Depuis le début de l’année, le titre Lesieur s’est apprécié de plus de 25%, contre une progression de +49,12% en 2016 et une bonification de +63,46% depuis 2014.