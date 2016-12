Hausse de 8% des débarquements de la pêche côtière et artisanale à fin novembre

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale se sont établis à plus de 5,96 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2016, soit plus de 1,28 million de tonnes, enregistrant ainsi une amélioration de 12% en termes de poids et 8% en valeur par rapport à la même période de l'année 2015, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les débarquements des poissons pélagiques se sont élevés à plus de 2,65 MMDH à fin novembre 2016, contre 2,47 MMDH une année auparavant, soit une hausse de 7% en valeur, précise l'ONP dans ses dernières statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc pour les onze premiers mois de 2016, rapporte la MAP.

Cette performance s'explique par l'augmentation de la valeur des débarquements du maquereau, du sabre, du chinchard, des sardines, d'espadon et du thon respectivement de 35%, 26%, 12%, 10%, 7% et 6%, atténuée par les baisses accusées par les poissons bonite Sarda (-34%) et anchois (-31%), explique l'Office.

Quant aux algues, leur valeur de débarquement a bondi de 43%, pour s’établir à plus de 88,3 millions de dirhams (MDH), grâce à une amélioration de 34% en termes de poids, relève l’ONP.

Pour leur part, les céphalopodes et les crustacés ont progressé de 14%, chacun, en valeur à environ 1,66 MMDH et 271,8 MDH, respectivement, indique la même source, notant que leurs poids respectifs ont évolué de 10% et 14%.

S'agissant des échinodermes-oursins, leur valeur s'est améliorée de 9% à 818.000 dirhams, alors que leur poids s'est accru de 6%, ajoute l’Office.

Pour ce qui est du poisson blanc, sa valeur est restée quasiment inchangée à 1,29 MMDH, mais son poids a diminué de 3% à 73.298 tonnes, souligne l'ONP.

En revanche, les coquillages ont accusé une baisse de 19% en termes de valeur pour s'établir à 3,08 MDH, en raison d'une chute de 31% de leur poids.

Au niveau des ports, les entrées portuaires méditerranéennes se sont dégradées de 13% en termes de poids, et de 11% en termes de valeur à fin novembre 2016 par rapport à la même période une année auparavant, se chiffrant à près de 307,63 MDH contre plus de 346,16 MDH.

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale de l'Atlantique ont, quant à eux, augmenté de 12% en poids et de 9% en termes de valeur à plus de 5,65 MMDH durant les onze premiers mois de 2016, contre 5,18 MMDH un an plutôt.