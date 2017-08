Hausse de 6% des nuitées touristiques à Al Hoceima à fin mai

Les établissements touristiques classés de la ville d'Al Hoceima ont enregistré 18.154 nuitées à fin mai dernier contre 17.186 durant la même période une année auparavant, soit une hausse de 6%, a indiqué un rapport de la délégation provinciale du tourisme à Al Hoceima.

Ainsi, le nombre de nuitées enregistrées par les visiteurs internationaux qui se sont rendus à Al-Hoceima s'est établi à 3.110 touristes durant les cinq premiers mois de 2017 (-19% en glissement annuel), alors que celui des touristes nationaux a totalisé 15.044 contre 13.360 à fin mai 2016, soit une hausse de 13%, a précisé le rapport.

Les Espagnols viennent en tête de liste en termes de nuitées de touristes étrangers qui ont visité la ville d'Al Hoceima, durant cette période, avec 858 nuitées, suivis des Français (561), des Néerlandais (481) et des Belges (237), rapporte la MAP.

Pour sa part, le taux d'occupation enregistré dans les établissements touristiques classés à Al Hoceima s'est établi à 11% à fin mai dernier contre 9% à fin mai 2016, soit un niveau largement en dessous de la moyenne nationale (43% à fin mai dernier).

Entre 2010 et 2016, la capacité litière classée à Al Hoceima a crû de 143%, dont 76% de cette capacité additionnelle est générée par les hôtels classés 4 étoiles, a expliqué la même source, notant que les nuitées réalisées, durant cette période, dans les établissements d’hébergement touristique classés à Al Hoceima ont enregistré un taux d’accroissement annuel moyen de 16%, avec une hausse de 14% pour les non résidents et de 16% pour les résidents.

Le rapport a également fait savoir que 7 agences de voyages opèrent actuellement dans la région d’Al Hoceima.