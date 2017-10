Hausse de 36% des nuitées touristiques à Fès à fin août

Les nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement classés de la ville de Fès ont connu une hausse de 36% à fin août 2017 en comparaison avec la même période de l'année précédente.

Quelque 579.756 nuitées ont été réalisées durant les huit premiers mois de l’année actuelle, contre 425.402 nuitées durant la même période de l'année 2016, selon des statistiques de l’Observatoire national du tourisme.

Quant aux arrivées dans les hôtels classés au cours de la même période, elles ont été de l'ordre de 305.246 à fin août 2017, contre 218.562 au cours de la même période de l'année 2016, soit un accroissement de 40%.

La durée moyenne du séjour à fin août dernier était de 2 jours, soit un taux identique à celui réalisé pendant la même période de 2016, note la même source.

Les nuitées réalisées durant le seul mois d’août 2017 ont été de l’ordre de 67.421, contre 53.812 durant la même période de l'année 2016, soit une hausse de 25%.

Durant les huit premiers mois de l’année actuelle, les établissements touristiques classés 3, et 4 et 5 étoiles ont cumulé la quasi-totalité des nuitées enregistrées au niveau de la ville de Fès, avec un taux d'occupation de 33% contre 28% durant la même période de l'année 2016.

Le nombre de chambres opérationnelles durant le seul mois d’août s'était établi à 4.202 unités, dont 1.190 de catégorie 5 étoiles, 1.272 de 4 étoiles et 696 de 3 étoiles ainsi que 518 chambres dans les maisons d'hôte.

Au niveau national, Fès figure parmi les destinations qui ont affiché de bonnes performances.

Un total de 8 millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et août 2017, en progression de 10,4% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l'Observatoire du tourisme.

Le nombre des touristes étrangers (TES) a progressé de 13,1%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont augmenté de 8,1%, précise l'Observatoire.