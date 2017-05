Hausse de 3,5% des réserves internationales du Maroc

Les réserves internationales nettes se sont établies à 248,2 milliards de dirhams (MMDH) au 21 avril 2017, en progression de 3,5% en glissement annuel, a annoncé Bank Al-Maghrib (BAM).

D'une semaine à l'autre, ces réserves ont affiché une hausse de 0,4%, a précisé BAM qui vient de publier ses indicateurs hebdomadaires de la semaine allant du 20 au 26 avril 2017.

Durant cette période, rapporte la MAP, le montant total des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 18,5 MMDH, dont une somme de 14 MMDH a été injectée sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres et un montant de 4,5 MMDH, a été accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME. Concernant le taux interbancaire, il a stagné à 2,27%, comparativement avec la semaine précédente, alors que le volume des échanges est passé de 3,8 MMDH à 4,1 MMDH, a fait savoir la Banque centrale. Lors de l'appel d'offres du 26 avril (date de valeur le 27 avril), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 16 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI a progressé, ramenant ainsi sa contre-performance depuis le début de l'année inchangée à 2,2%, a relevé BAM, notant que cette évolution hebdomadaire s’explique essentiellement par les augmentations des indices sectoriels "Assurances" (+3,2%), "Immobilier" (+2%) et "Bâtiment et matériaux de construction" (+0,3%).

En revanche, les valeurs des indices "Banques" et "Industrie pharmaceutique" ont enregistré des baisses respectives de 0,4% et 2,3%. S'agissant des transactions, elles se sont établies à 402,2 millions de dirhams (MDH), dont 336,6 MDH réalisés sur le marché central.

Le rythme de progression de M3 a décéléré à 5,2%, après 5,4% en février, reflétant principalement une accentuation de la baisse des comptes à terme à 10,1% après 9,6% et un ralentissement de la croissance des dépôts à vue auprès des banques à 7,5%. De même, le taux de progression des détentions des agents économiques en titres d'OPCVM monétaires est revenu à 7,9% après 8,6% et celui des placements à vue à 4,7%. La circulation fiduciaire a enregistré, quant à elle, une hausse de 6,2% après 5,6%.

Par contreparties, l’évolution de M3 est attribuable essentiellement au ralentissement de la croissance des réserves internationales nettes de 7,3% à 4,3% et des créances nettes sur l’administration centrale de 12,4% à 9,7%. En revanche, le rythme de progression du crédit bancaire a accéléré à 4,5% après 3,7% le mois précédent.