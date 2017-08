Hausse de 13% des nuitées touristiques à Meknès au premier semestre

Les nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement classés de la ville de Meknès ont augmenté de 13% à fin juin 2017 en comparaison avec la même période de l'année précédente.

D’après l’Observatoire national du tourisme, 107.248 nuitées ont ainsi été enregistrées durant les six premiers mois de l’année actuelle, contre 95.331 durant la même période de l'année 2016.

La durée moyenne du séjour à fin juin dernier était de 1,5 jour, contre 1,6 pendant la même période de 2016, précise la même source.

Les établissements touristiques classés 2,3 et 4 étoiles ont cumulé, durant les six premiers mois de l’année actuelle, la quasi-totalité des nuitées enregistrées au niveau de la ville de Meknès, avec un taux d'occupation global de 24% contre 23% durant la même période de l'année 2016, rapporte la MAP.

Pour le seul mois de juin 2017, les nuitées réalisées ont été de 6.053, contre 5.854 durant la même période de l'année 2016, soit une hausse de 3%.

Selon la délégation régionale du tourisme à Meknès, un total de 18 unités touristiques d’un investissement global de 750 millions de DH, en cours d’étude, seront réalisés au niveau de la préfecture de Meknès.

Ces projets touristiques d’une capacité litière totale de 1.804 lits devront générer plus de 500 emplois directs et indirects, note la même source.

D’autres unités touristiques d’une capacité de 106 lits sont en cours de réalisation avec une enveloppe budgétaire globale de 21 millions de DH.

L’année 2016 a été marquée par la construction de deux projets touristiques d’une capacité de 82 lits, réalisés pour un coût global de 22 millions de DH.