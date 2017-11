Hassan El Fad en tournée internationale avec ‘’Who is Kabour’’

L’humoriste Hassan El Fad effectuera prochainement une tournée africaine et mondiale avec son nouveau spectacle ‘’Who is Kabour’’, en référence au fameux personnage de la série culte ‘’L’couple’’.

Après son grand succès à la télévision, ‘’Kabour se donne une nouvelle vie sur scène, le temps d’une tournée entre l’Afrique de l’Ouest, le Maroc, l’Europe, le Canada et les Etats-Unis’’, annoncent, lundi, les sociétés CastQuête Entertainment et Clic Events, organisatrices de la tournée. La première présentation sera donnée, le 8 novembre, au Théâtre national Daniel Sorano de Dakar.

Deux jours plus tard, ce sera le tour au Palais de la culture à Abidjan, à la veille du match décisif entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. Show totalement décalé, ‘’Who is Kabour’’ sera présenté sous forme d’interview sur scène avec ce ‘’personnage incorrigible’’ qu’est Kabour, relate-t-on dans un communiqué. ‘’Le choix des deux premières dates de cette tournée a été stratégique, puisqu’il sera présenté en avant-première en Afrique de l’Ouest’’, explique Nabil Jebbari de CastQuête Entertainment. ‘’Un spectacle marocain qui se lance en tournée mondiale depuis l’Afrique de l’Ouest ! C’est une première et une fierté pour le paysage culturel marocain’’, fait observer, pour sa part, Abdellatif Bouzoubaa de Clic Events.