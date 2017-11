Harrison Ford vole au secours d'une automobiliste après un accident

Harrison Ford, régulièrement victime d’accidents (d’avion ou de vaisseau), sait aussi venir en aide aux autres. La star se trouvait dimanche matin sur une route californienne, à Santa Paula, quand une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule, percutant un arbre en contrebas de la chaussée.

Prouvant qu’il n’avait pas l’âme d’un héros seulement à l’écran, l’acteur est sorti de son véhicule pour prêter main-forte à la victime. « Il a agi en bon samaritain, comme [toutes les autres personnes présentes], et a donné un coup de main avant l’arrivée des secours », a expliqué Matt Alonzo, un policier de Santa Paula, au journal Ventura County Star.

Harrison Ford et d’autres automobilistes présents sur les lieux ont aidé la femme de 63 ans à sortir de son véhicule accidenté, et sont restés avec elle jusqu’à ce qu’on l’emmène à l’hôpital. La victime ne serait que légèrement blessée.