Handball : Elimination du MCO et de W. Smara du championnat arabe

Le Mouloudia d’Oujda a été battu, mardi, par le club Arabi du Qatar sur le score de 24 à 32 lors du match comptant pour la cinquième journée de la 33e édition du Championnat arabe des clubs vainqueurs de Coupes de handball, qui se déroule à Oujda du 13 au 23 septembre.

Le Mouloudia, avec un match nul contre Al-Safa saoudien (28-28) et quatre défaites, devient ainsi le deuxième club marocain après Widad Smara à quitter cette compétition. Le club de Samara s’est incliné devant la formation qatarie d’Al Khour sur le score de 28 à 27.

C'est la quatrième défaite depuis le début de ce championnat pour Widad Smara, auteur du doublé Coupe du Trône+championnat du Maroc. Le seul match qu’il a remporté était contre le Mouloudia d’Oujda (26-25),

Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de cette édition sont Al Khour du Qatar, Sakiat Zait de Tunisie, Al-Safa saoudien et Arabi du Qatar.

Les prochains matchs devaient être disputés jeudi à la salle Moulay El Hassan d'Oujda.

La compétition connait la participation de six clubs et se dispute sous forme d'un mini-championnat. La dernière édition organisée à Sousse en Tunisie a été remportée par l'Étoile du Sahel.