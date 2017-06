Hanane Fadili de retour sur scène

N’est pas imitateur qui veut

Suite au franc succès rencontré par son dernier one women show, Hanane Fadili, l’une des humoristes les plus appréciées du public marocain, remonte, une nouvelle fois, sur scène pour présenter ce spectacle inédit intitulé «Hanane Show». L’artiste sera ainsi au Mégarama de Casablanca les 14 et 15 juin courant pour des représentations qui ne manqueront certainement pas de régaler le public féru d’humour.

Après avoir fait ses preuves au théâtre et à la télé et après quelques années d’absence, l’humoriste déploie dans son nouveau spectacle un talent qui ne demandait qu’à éclore dans cette forme : «Le one woman show». Un spectacle détonant et insolent d’autant que Hanane Fadili puise son inspiration dans la vie de tous les jours. Elle campe une dizaine de personnages, avec beaucoup de talent et présente une série de numéros ponctués d’imitations, de parodies, d’illusions, d’interactivités et de performances vocales. La comédienne se transforme ainsi, le temps d’un spectacle, en gardienne de voitures, vendeuse, cuisinière, chanteuse ou encore mannequin et son humour fait mouche à tous les coups. «Je m’inspire dans ce spectacle de la vie des gens. Je leur rappelle leur boulanger, leur coiffeuse, leur gardien», souligne l’humoriste. «C’est simple, ajoute-t-elle. Je suis une comédienne marocaine et je m’inspire du quotidien de mes concitoyens. Car mon objectif est de présenter au public un spectacle plein d’humour tout en lui rappelant des personnages qu’il côtoie tous les jours».

Hanane Fadili est issue d’une famille d’artistes, notamment son père qui n’est autre que le célèbre Aziz Fadili, artiste, humoriste et grand marionnettiste. Son entourage lui a donc permis de se lancer très tôt dans le monde de l’art. A peine âgée de 17 ans, elle est sélectionnée pour animer une émission hebdomadaire, sur 2M, intitulée «Foukaha». Le succès est vite au rendez-vous et la jeune humoriste finit par quitter ladite chaîne pour monter son propre spectacle « Télé Hanane », qui compile 22 personnages dans une durée d’une heure et quart. Dans chaque ville où elle donne une représentation, elle laisse les salles hilares. Depuis, Hanane enchaîne des one woman shows pleins d’humour et d’imagination.

Il est, par ailleurs, à noter que Hanane Fadili a fait son come-back sur le petit écran avec une série intitulée "Hanane net", diffusée tout au long du mois sacré. Dans cette série inspirée du monde fascinant des réseaux sociaux, l'humoriste marocaine incarne "Zohra", un personnage en total décalage avec son temps, qui subit la modernité et tente tant bien que mal de comprendre un monde dans lequel les technologies prennent largement le dessus sur notre réalité.