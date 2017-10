Hamza Namira envoûte le public meknassi

Le chanteur égyptien Hamza Namira a gratifié, mercredi soir, le public meknassi d’un florilège de ses plus belles chansons tirées du riche patrimoine arabe. Connu notamment pour ses reprises réussies de grands tubes de la chanson arabe et amazighe, notamment ‘’Inas Inas’’ du regretté Rouicha, l’artiste multi-instrumentiste a ravi un public venu en nombre au palais Manssour.

L’artiste, qui a démarré sa carrière en 1999, a interprété une sélection de chansons mariant profondeur du verbe et beauté des sonorités occidentales, où les instruments électro-acoustiques prennent une place centrale. Hamza Namira, qui ne cache pas sa fascination pour le patrimoine artistique marocain, dit vouloir proposer une musique originale respectant la richesse et la diversité de la chanson arabe et amazighe, mais tout en étant ouverte sur le monde. Une recherche musicale qu’il a tenté d’imprimer à ses quatre albums: ‘’Ehlam Maaya’’ (Dream with me) en 2008, ‘’Insan’’ (a human) en 2011, ‘’Esmaani’’ (listen to me) en 2014 et ‘’El Mesaharaty’’ en 2015.

Lors de cette soirée, le public a pu également apprécier des prestations de groupes d’Aissaoua et de Samaa soufi originaires de la cité ismaélienne. Le festival, organisé par la commune urbaine de la ville du 20 au 27 octobre, a été clôturé vendredi avec un concert de la diva de la chanson arabe Samira Said. Cet évènement fait suite à une première édition, créée en commémoration du 20ème anniversaire du classement de la cité par l’Unesco patrimoine universel de l’humanité.