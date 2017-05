Hamid El Hadri clôture les célébrations du mois d'amitié Maroc-Espagne

L'artiste Hamid El Hadri a livré, jeudi à Rabat, un beau spectacle en guise de clôture du mois d'amitié maroco-espagnole, organisé par l'ambassade d'Espagne à Rabat et l'Institut Cervantes. Hamid El Hadri a ainsi interprété plusieurs chansons tirées de son répertoire en arabe, en espagnol, en français et en anglais, et ce au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume. L'artiste marocain, qui a grandi au milieu d'une famille de mélomanes à Chefchaouen, était accompagné d'un groupe de chanteurs et musiciens dont Ahmed Chaouki, Nawal El Alaoui, Oussama Fadel et Amyar. Compositeur et mélodiste, El Hadri mélange dans ses créations musicales la musique traditionnelle marocaine au flamenco espagnol, ou encore le raï et le chaâbi algérien. C'est aussi un musicien accompli maîtrisant plusieurs instruments turcs et grecs et un chanteur polyglotte. L'Institut Cervantes a organisé, à l'occasion du 250ème anniversaire des premiers liens d'amitié entre le Maroc et l'Espagne, une série d'activités culturelles au siège de l'institut, dont la projection de quatre films sur le Maroc en coopération avec le Centre cinématographique marocain.