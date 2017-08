Hakim Ziyech pour remplacer Dembélé à Dortmund

Plus les jours passent et plus Ousmane Dembélé se rapproche du Barça. D'après le journal sportif espagnol Mundo Deportivo, Dortmund attendrait simplement d'avoir trouvé son remplaçant pour vendre le Français au club catalan. Parmi les noms proposés, on retrouve l’international marocain Hakim Ziyech, un gaucher, que Peter Bosz, le coach de Dortmund, connait bien puisqu'il l'avait sous ses ordres la saison dernière à l'Ajax. Polyvalent, il peut jouer en n°10, son poste de prédilection, mais aussi en tant que relayeur, comme la saison dernière à l’Ajax Amsterdam ou sur un côté. Remarquable dribbleur, redoutable passeur, il possède également une bonne frappe qui lui a notamment permis d'inscrire quelques buts sur coup franc direct. A 24 ans, et après cinq saisons pleines en Eredivisie, il est peut-être temps pour lui d'aller voir un peu plus haut. D’ailleurs plusieurs clubs s’intéressent au joueur marocain, mais aucun n’a formulé d’offre ferme. La Roma, l’Olympique Lyonnais ou encore Liverpool pourraient débourser entre 15 et 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Hakim Ziyech.

Parmi les noms pressentis à Dortmund, il y a également celui de l’Algérien Riyad Mahrez. Très à l'aise techniquement, il sait aussi bien perforer, passer, que marquer malgré une dernière saison en demi-teinte (6 buts, 3 passes décisives en 37 matches de Premier League). Mais celle-ci faisait suite à un exercice 2015-16 de très haut niveau (17 buts, 11 passes décisives en 37 rencontres).