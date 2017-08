Haj Younès : La culture, un trait d'union entre le Maroc et l'Inde

La culture, sous ses différentes formes, a toujours été un trait d'union et un vecteur de rapprochement entre le Maroc et l'Inde, a affirmé le luthiste marocain Haj Younès."Le cinéma, le chant, la musique et toutes les autres formes artistiques et culturelles ont toujours constitué un pont solide qui a largement favorisé le rapprochement entre les peuples et civilisations indiens et marocains", a souligné le célèbre musicien marocain dans un entretien accordé à la MAP à New Delhi en marge de la célébration du 18è anniversaire de la Fête du Trône, un événement qui a aussi coïncidé avec le 60è anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays."Ce rapprochement civilisationnel et culturel entre le Maroc et l'Inde ainsi que ces liens profonds qui les unissent, je les ai découverts et sentis durant toutes mes multiples visites dans ce pays", a expliqué Haj Younès, qui est en tournée en Inde et au Népal, rappelant la forte présence de la culture indienne au sein de la société marocaine, depuis des décennies, à travers le cinéma bollywoodien et ses stars, comme Shashi Kapoor et Raj Kapoor et ses grands classiques tel "Mother India".Et d'expliquer que sa collaboration avec la célèbre chanteuse indienne Vidya Shah reflète le caractère solide des liens d'amitié et de coopération liant les deux pays ainsi que la diversité du patrimoine artistique et civilisationnel séculaire qui leur est propre, a-t-il indiqué.Dans le cadre de cette collaboration, Haj Younès et la star Vidya Shah, accompagnée de sa troupe musicale, ont présenté, lors de la cérémonie offerte par l'ambassade du Maroc à New Delhi à l'occasion de la Fête du Trône, un florilège de chansons soufies et d'autres du patrimoine musical indien, avant que le luthiste marocain n'enchaîne, en solo, pour gratifier l'assistance de morceaux du répertoire arabo-marocain.Haj Younès fait savoir qu'il a déjà collaboré par le passé avec la chanteuse indienne et sa troupe musicale, ce qui explique ce ''partage de la scène entre les deux artistes dans une ambiance où régnaient harmonie, sensibilité et confiance mutuelle''.Le luthiste marocain, qui s'est vu décerner en 2000 le "Cordon de la culture pour la paix", au siège des Nations unies à New York, n'a pas manqué d'exprimer l'amour particulier qu'il éprouve pour l'Inde où il est ''chaleureusement accueilli'' à chacune de ses visites, a-t-il dit.Il a fait état de similitudes musicales entre les deux pays, notant qu'une influence arabe est présente dans la musique indienne et que le Maroc et l'Inde s'accordent sur plusieurs notes musicales, telles que le 5è degré de l'échelle diatonique présent dans certaines régions amazighes au Maroc.Rien donc de surprenant quant à l'attrait du public indien pour la musique arabo-marocaine, a rappelé le luthiste marocain, en exprimant son admiration pour le sitariste indien Ravi Shankar et l'artiste Anoushka Shankar avec qui il compte collaborer dans le cadre d'une grande tournée.Concernant l'avenir du luth au Maroc, Haj Younès, nommé en 2004 ambassadeur de la culture marocaine aux Etats-Unis, a fait savoir que le Royaume regorge de musiciens talentueux qui n'attendent que l'opportunité pour faire leurs preuves à l'échelle internationale, rappelant dans ce sens que le défunt Saïd Chraïbi était un des piliers de cet instrument musical. Haj Younès est lauréat du Conservatoire de musique de Casablanca, qu'il avait rejoint à l'âge de 16 ans où il est distingué en un temps record, avant d'y faire la carrière d'enseignant et d'en devenir ensuite le directeur.