Habib El Malki s’entretient avec le président de l’Assemblée nationale du Burundi

Le retour du Maroc à sa place naturelle au sein de l’Union africaine (UA) donnera une nouvelle impulsion à l’action africaine commune, contribuera à la défense des intérêts du continent et renforcera sa présence sur la scène mondiale, a affirmé, jeudi à Rabat, le président de l’Assemblée nationale du Burundi, Pascal Nyabenda.

Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le responsable parlementaire burundais a salué l’évolution positive des relations entre le Maroc et le Burundi, rappelant l’assistance accordée par le Maroc à son pays suite aux inondations qu’il a connues.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, M. Nyabenda a souligné que les deux pays entretiennent une coopération soutenue dans le domaine de la formation, l’échange des expériences et le renforcement des capacités, faisant part de sa volonté de s'informer davantage sur l'expérience parlementaire marocaine, tant au niveau de l'action des députés qu'au niveau de l'action administrative ou technique à la Chambre des représentants.

Le président de l’Assemblée nationale du Burundi a également souligné que SM le Roi Mohammed VI a reçu, mercredi, une délégation des présidents de la 25ème Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Pour sa part, M. El Malki a souligné la convergence des points de vue du Maroc et le Burundi autour des différentes questions régionales et internationales, saluant le soutien de ce pays à l'intégrité territoriale du Royaume.

Il a également mis en avant le développement que connaissent les relations entre les deux pays, soulignant la volonté commune à renforcer ces liens dans les différents domaines économique, commercial, touristique, culturel et éducatif.

Au niveau parlementaire, M. El Malki a exprimé la détermination de la Chambre des représentants à donner une forte impulsion à la coopération entre les institutions législatives des deux pays, à travers l'intensification de l'action du groupe d'amitié parlementaire maroco-burundais, le renforcement de la coordination et la consultation entre les Parlements des deux pays, et l'échange des expériences et expertises administratives, ajoute le communiqué.

Le président de l'Assemblée nationale burundaise est en visite au Maroc pour participer aux travaux de la 25ème Assemblée régionale Afrique, relevant de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), organisée du 22 au 24 mai.