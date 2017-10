Habib El Malki s’entretient avec le ministre fédéral de la Justice et vice-chancelier de la République autrichienne

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, mardi au siège du Parlement à Rabat, M. Wolfgang Mr. Brandstetter, ministre fédéral de la Justice et vice-chancelier de la République autrichienne qui effectue actuellement une visite de travail dans notre pays.

Lors de cette rencontre, en présence de l’ambassadeur d’Autriche à Rabat, le président de la Chambre des représentants a fait part à son hôte du développement économique et constitutionnel qu’a connu le Royaume depuis l’Indépendance. Un développement marqué par de profonds changements au cours des dernières années, couronnés par l’adoption par le peuple marocain de la Constitution 2011.

Habib El Malki a confirmé que la Constitution du Royaume stipule, en particulier, la diversité des fondements de l’identité marocaine, l’édification de l’Etat de droit et la consécration des droits de l’Homme.

Le président de la Chambre des représentants a souligné la place constitutionnelle importante qu’occupe «Imarat Al Mouminine», réconfortant le modèle religieux marocain fondé sur la tolérance, le juste milieu et le bannissement de l’extrémisme. Il a souligné, à ce propos, que le Maroc a adopté une stratégie anticipative pour lutter contre l’extrémisme, considérée comme une expérience exemplaire dans le monde et la région et visant à traiter les causes profondes du terrorisme et pas seulement ses manifestations et ses aspects apparents.

De son côté, M.Wolfgang Brandstetter a affirmé que le Maroc et l’Autriche partagent les mêmes valeurs de démocratie et des droits de l’Homme, ne manquant pas d’exprimer son admiration pour le développement enregistré dans ce domaine par le Royaume.

Le ministre autrichien a également manifesté son intérêt à l’expérience constitutionnelle et parlementaire marocaine, tout en informant le président de la Chambre des représentants de la signature d’une convention de partenariat avec son homologue marocain.