Habib El Malki s’entretient avec le ministre espagnol de la Justice

Le renforcement de la coopération bilatérale a été, lundi, au centre des entretiens entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et le ministre espagnol de la Justice, Rafael Catalala Polo, en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation.

Lors de cette rencontre, Habib El Malki a loué les relations historiques qu’entretiennent les deux pays traduites dans différents domaines de coopération, notamment économique, commercial, culturel, social et judiciaire.

Le président de la Chambre des représentants a rappelé les principales réformes entreprises par notre pays au cours des dernières années, couronnées par l’approbation par le peuple marocain de la Constitution 2011 qui stipule la séparation des pouvoirs, l’Etat de droit, le respect des droits de l’Homme, la liberté d’expression, l’égalité homme-femme et la démocratie participative.

Au niveau parlementaire, Habib El Malki a salué la mise en place du Forum parlementaire maroco-espagnol considéré comme étant un espace pour renforcer le dialogue, la coordination des positions et l’examen des questions d’intérêts communs entre les deux institutions législatives des deux pays.

A cet effet, Habib El Malki a insisté sur la tenue de la 4ème session du Forum au courant de cette année, appelant à la multiplication des rencontres et au renforcement des concertations entre les Parlements des deux pays, saisissant par la même cette occasion pour inviter la présidente du Parlement espagnole à effectuer une visite de travail au Maroc.

Pour sa part, Rafael Catala Polo a fait part de la solidité des relations bilatérales maroco-espagnoles et loué le changement démocratique que connait le Maroc sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI qui a initié de profondes réformes sanctionnées par l’adoption de la Constitution 2011.

Le ministre espagnol a affirmé que l’Espagne et le Maroc partagent les mêmes valeurs démocratiques et aspirent à édifier et consolider l’Etat de droit.

Rafael Catala Polo a exprimé sa satisfaction quant au développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier commercial, touristique et culturel. Pour ce qui est du secteur de la justice, le ministre espagnol a évoqué les domaines de coopération entre les deux Royaumes et a appelé au renforcement des échanges d’expérience dans divers champs, telles la formation des juges, la médecine légale et les institutions judiciaires.

A noter que cette rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner.

A signaler, par ailleurs, que suite au choix de l’ONU-Environnement, qui a proposé à des bâtiments historiques et monuments iconiques à travers le monde de s’illuminer de vert la nuit du 5 juin, la Chambre des représentants s’est jointe à l’opération « Connecter avec la nature » et s’est illuminée en vert la nuit du 5 juin 2017.

Siégeant dans un bâtiment historique et classé patrimoine national, la Chambre des représentants souligne que son adhésion à cette action mondiale citoyenne s’inscrit dans le cadre des politiques engagées par le Royaume pour préserver l’environnement, honorer ses engagements envers l’humanité et adopter les meilleurs cadres législatifs pour atteindre cet objectif.

La Chambre des représentants est le seul bâtiment de l’Afrique du Nord choisi par l’ONU-Environnement pour s’illuminer en vert à côté de quelques « icones » et bâtiments historiques à travers le monde tels que l’Empire State building à New York, Borj Khalifa à Boubaï, la Tour Guargzhou et le cube d’eau à Beijing en Chine, etc.