Habib El Malki représente S.M le Roi à la cérémonie d’investiture de Paul Kagame

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, se rendra ce vendredi 18 août à Kigali, la capitale du Rwanda, pour représenter S.M le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président Paul Kagame.

Ce dernier a été réélu pour un troisième mandat de 7 ans après avoir obtenu 79,98 % des voix lors des élections présidentielles tenues au début du mois courant.

Il convient de rappeler que le Souverain avait adressé un message de félicitations au président rwandais suite à sa réélection et dans lequel S.M le Roi avait réaffirmé la détermination de Rabat à poursuivre l'action commune pour la mise en place d'un partenariat exemplaire à même de répondre aux aspirations des deux peuples frères et de contribuer à la promotion du développement socioéconomique et à la consolidation de la sécurité et la paix en Afrique.