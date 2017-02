Habib El Malki rencontre le président du Parlement et le ministre des A.E haïtiens

En marge de la cérémonie d’investiture du nouveau président de la République de Haïti, Jovenel Moise, Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, a eu des entretiens avec de nombreux responsables haïtiens, à leur tête le président du Parlement de Haïti. La rencontre entre les deux responsables a été l’occasion de mettre l’accent sur les moyens idoines à même de développer les relations entre les deux Institutions et de s’enqué- rir de leurs expériences respectives. Dans ce sens, il a été convenu de créer un groupe d’amitié Maroc-Haïti au sein du Parlement de la République de Haïti à l’instar de son homologue à la Chambre des repré- sentants marocaine. Les deux parties sont unanimes quant à la volonté d’élaborer un programme de travail qui définit les priorités, convaincues en cela que le rôle des institutions en l’étape actuelle constitue une condition nécessaire pour assurer la stabilité et la sécurité. Par ailleurs, Habib El Malki a rencontré le ministre des Affaires étrangères haïtien à qui il a rappelé les constantes de la diplomatie marocaine à travers des actions concrètes pour la paix et la stabilité dans le continent africain et sur le plan international. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères haïtien a salué le travail accompli par le Maroc en Afrique, dans le cadre d’un nouveau modèle de coopé- ration Sud-Sud liant la parole à l’action. Ce qui a donné à la diplomatie marocaine une crédibilité particulière et une légitimité reconnue à l’ensemble de ses initiatives. Le responsable haïtien a également considéré que le retour du Maroc au sein de l’Union africaine milite en faveur de l’Afrique et ouvre de nouvelles perspectives, tout en espérant que son pays pourra bénéficier de cette coopération Sud-Sud