Habib El Malki reçoit le président de la Commission des A.E au Sénat français

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu jeudi 16 novembre au siège du Parlement une délégation parlementaire française de haut niveau en visite au Maroc à l’occasion de la tenue de la rencontre maroco-française de haut niveau.

Cette délégation était conduite par Christian Cambon, président de la Commission des affaires étrangères au Sénat. Il était accompagné de Mustapha Laabid, président du Groupe d’amitié parlementaire franco-marocaine à l’Assemblée nationale française, a indiqué un communiqué de presse de la Chambre des représentants.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part Youssef Gharib, président de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE et Jamal Masoudi, président du Groupe d’amitié parlementaire maroco-française, Habib El Malki a salué les relations d’amitié exceptionnelle et historique entre les deux pays, tout en mettant en avant que Rabat et Paris partagent les mêmes points de vue en ce qui concerne les différentes questions régionales et internationales et en mettant en valeur également la nécessité de coordonner leurs positions dans l’intérêt commun des deux pays.

Habib El Malki a mis l’accent sur l’importance de la diplomatie parlementaire dans le raffermissement des relations et l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération entre le Maroc et la France, tout en faisant allusion au succès des deux dernières éditions du forum parlementaire maroco-français et le rôle essentiel que jouent les groupes d’amitié dans les institutions parlementaires des deux pays. Dans ce cadre, le président de la Chambre des représentants a exprimé sa volonté de redynamiser les relations parlementaires maroco-françaises en activant les différents mécanismes diplomatiques parlementaires existants.

Christian Cambon a, pour sa part, mis l’accent sur le caractère exceptionnel des relations entre le Maroc et la France dans tous les domaines : politique, économique, culturel et sécuritaire.

Le président de la Commission des affaires étrangères au Sénat a fait allusion au succès de la coopération bilatérale entre les deux pays dans plusieurs domaines tels que l’industrie d’automobile et l’enseignement supérieur.

Il a par ailleurs salué le rôle primordial du Royaume du Maroc dans la préservation de la sécurité dans les continents africain et européen, le développement que connaissent les provinces du Sud et la participation du Maroc dans la lutte contre les défis liés aux changements climatiques.

Mustapha Laabid a précisé que Groupe d’amitié parlementaire franco-marocaine à l’Assemblée nationale française est le groupe qui comprend un grand nombre de parlementaires français, ce qui atteste de la solidité des relations entre les deux pays.

Il a également expliqué que ce Groupe travaille sur plusieurs thèmes d’intérêt commun tels que la coopération économique gagnant-gagnant, l’économie numérique, l’échange culturel, la lutte contre l’extrémisme et d’autres sujets d’actualité.