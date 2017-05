Habib El Malki reçoit des présidents de Conseils économiques et sociaux

Des présidents de Conseils économiques et sociaux internationaux et d'institutions similaires ont souligné, mardi à Rabat, l'importance du dialogue entre les différents acteurs sociaux dans la réalisation de la cohésion sociale, lors d’entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Ces responsables, qui participent au Séminaire international sur le dialogue social, organisé à Rabat, ont mis en exergue l’importance du renforcement de la coopération et du partage des expériences entre les différentes instances, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Ces entrevues, qui se sont déroulées en présence, notamment, du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Nizar Baraka, étaient axées sur le rôle majeur des Conseils économiques et sociaux dans la promotion du dialogue social et le renforcement de la confiance entre les partenaires économiques et sociaux, souligne le communiqué.

Pour sa part, Habib El Malki a mis en relief le rôle crucial du Parlement marocain dans la mise en place du processus démocratique, faisant savoir que la Constitution de 2011 a apporté plusieurs nouveautés dans la vie politique marocaine, notamment en matière de présentation des pétitions et de motions par les citoyens.

Il a exposé les aspects de coopération mis en place entre la Chambre des représentants et le CESE, indiquant que la Chambre peut consulter cette institution constitutionnelle dans toutes les questions à caractère économique, social ou environnemental.

Cette délégation se compose du président du Comité économique et social européen, des présidents des Conseils économiques et sociaux du Liban, du Mali et de la Guinée et du secrétaire général du Conseil économique et social du Cameroun, précise-t-on de même source.