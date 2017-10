Habib El Malki reçoit Leila Rhiwi : La question féminine au centre des entretiens

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu lundi à Rabat Leila Rhiwi, représentante du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour le Maghreb.

Lors de cette rencontre, Habib El Malki a mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération entre la Chambre des représentants et cette instance des Nations unies consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. Il a également tenu à rappeler que la Constitution marocaine consacre les droits de l’Homme tels que reconnus universellement et stipule la protection de ces droits, en prenant en considération leur universalité et l’égalité des sexes.

Dans ce cadre, le président de la Chambre des représentants a rappelé le rôle de l’institution législative dans la consolidation des droits des femmes à travers le projet de loi de lutte contre les violences faites aux femmes qui est sur la voie d’être adopté prochainement par le Parlement et l’augmentation de la représentativité des femmes au sein de la Chambre et des instances élues. . C’était aussi l’occasion pour Habib El Malki de mettre en exergue l’obligation de prendre en compte la dimension environnementale dans le traitement de la question féminine eu égard à son impact important sur les plans économique et social touchant aux droits de la femme. Il a également demandé à ce que ce volet soit intégré dans les différentes politiques publiques visant à renforcer les acquis de celle-ci.

Pour sa part, Leila Rhiwi n’a pas manqué de louer la coopération liant l’institution législative à l’instance onusienne, affirmant que le Maroc fait partie des pays pionniers dans la région dans plusieurs domaines se rapportant à l’amélioration de la condition de la femme. Elle a souligné à ce sujet l’intégration du Royaume, depuis des années, de l’approche du genre dans le budget, l’augmentation de la représentativité féminine dans les instances élues, ainsi que l’adoption par le Parlement de plusieurs lois y afférentes.

Il convient de rappeler qu’ONU-Femmes est l’entité des Nations unies consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. Porte-drapeau mondial des femmes et des filles, elle a été créée pour accélérer les progrès en matière de réponse à leurs besoins à travers le monde.