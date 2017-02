Habib El Malki appelle à la création d'un Forum parlementaire maroco-américain

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a appelé, jeudi, à la création d’un forum parlementaire maroco-américain offrant un espace de dialogue et d’échange de vues entre les députés des deux pays.

Lors d’entretiens avec la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis Stephanie Miley, M. El Malki a souligné que le Maroc a fait de la démocratie et de la démocratie représentative un choix stratégique irréversible, soulignant à cet égard que les élections au Maroc se déroulent dans un climat de probité et de transparence et dans le respect total de la Constitution, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

A l’occasion de cette entrevue, axée sur les moyens de consolider les relations entre le Maroc et les Etats-Unis, en particulier entre les institutions législatives des deux pays, M. El Malki a également mis l’accent sur les relations historiques solides et exceptionnelles qui lient les deux pays et sur les valeurs de démocratie, de paix et de stabilité qu’ils partagent, relevant une évolution notable de ces relations durant la dernière période, dans l’ensemble des domaines et à tous les niveaux.

Le président de la Chambre des représentants a également souligné le développement des échanges commerciaux entre le Maroc et les Etats-Unis, notamment après la conclusion de l’accord de libre-échange et du partenariat stratégique entre les deux pays.

De son côté, Mme Miley a salué les relations distinguées liant les deux pays, assurant que les Etats-Unis œuvrent pour renforcer et développer ces liens dans les différents domaines. Elle a également indiqué que le Maroc jouit d’une grande estime et d'un grand respect auprès du peuple américain.

La responsable américaine a passé en revue, à cette occasion, les différents aspects de la coopération entre les gouvernements marocain et américain, mettant l’accent sur la nécessité de consolider davantage les relations entre les institutions législatives des deux pays.

Par ailleurs, les moyens de renforcer les relations de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Maroc ont été, au centre d'entretiens jeudi à Rabat, entre Habib El Malki et le représentant de l’organisation au Maroc, Yves Souteyrand.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont évoqué la coopération entre l’OMS et le Maroc et les efforts déployés par l’organisation onusienne en matière de santé, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

A cette occasion, M. El Malki a passé en revue les questions se rapportant à la santé qui revêtent une grande importance pour la société marocaine, réaffirmant dans ce cadre l’ouverture de la Chambre des représentants sur toutes les initiatives visant à réunir l'ensemble des conditions nécessaires en matière de prestations sanitaires au profit des citoyens marocains particulièrement en milieu rural.

M. El Malki a également mis en avant le rôle de la Chambre des représentants dans la législation concernant les questions de santé et à leur tête la lutte contre les effets du tabagisme.

Pour sa part, le représentant de l’OMS au Maroc s’est félicité de l’excellence des relations entre l’organisation et le Maroc, rappelant les importantes réalisations du Royaume ces dernières années aussi bien en ce qui concerne la disponibilité des prestations sanitaires qu’au niveau de la couverture médicale.