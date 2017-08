Habib El Malki adresse un message de fidélité et de loyalisme à S.M le Roi

Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, à l’occasion de la clôture de la deuxième session de l’année législative 2016-2017.

Dans ce message, il relève que la clôture de cette session coïncide avec la célébration du 18ème anniversaire de l’intronisation de la S.M le Roi, «une fête marquée par le discours du Trône qui a laissé un fort impact dans l’esprit du peuple marocain en raison de son originalité, de sa teneur critique, de son réalisme et de sa vision futuriste».

Les membres de la Chambre, en accueillant favorablement ce discours, sont déterminés à agir selon cette vision «réaliste et prospective», pour permettre à cette institution de contribuer à la consolidation des réformes et de l’édifice institutionnel et de répondre aux aspirations des citoyens dans le domaine de la législation, du contrôle du gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques.

Cette session, a-t-il ajouté, a été marquée par une riche production législative concernant plusieurs domaines et secteurs dans le cadre de la mise en œuvre des réformes lancées par S.M le Roi et visant à développer le pays, garantir les droits de ses citoyens, consacrer la bonne gouvernance et renforcer les relations du Royaume avec son environnement régional et international, notamment l’Afrique.

Habib El Malki a relevé que la Chambre des représentants a mis sur pied, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, plusieurs groupes d’amitié parlementaire avec des institutions législatives de pays frères et amis, mettant l’accent sur la participation de la Chambre à plusieurs congrès et rencontres parlementaires dont la dernière en date est la 25ème conférence de l’Union parlementaire arabe sur Al Qods, tenue à Rabat, suite aux agressions israéliennes contre la Mosquée Al Aqsa.

Ce congrès, indique le message, a été l’occasion de rendre hommage au rôle central et décisif joué par S.M le Roi, président du Comité Al Qods, pour préserver le cachet arabo-islamique de la ville sainte, soutenir la résistance de ses habitants et protéger la mosquée Al Aqsa.

Selon Habib El Malki, cette session législative a connu une importante dynamique au niveau des contacts bilatéraux, avec l’accueil de présidents et de délégations de plusieurs Parlements nationaux, soulignant que la défense de la question du Sahara et la mise en exergue des réformes en cours au Maroc, sous l’impulsion de S.M le Roi, ont été au centre des entretiens avec les responsables parlementaires de ces pays.

Les membres de la Chambre des représentants, tout en réitérant leur mobilisation pour contribuer à la réussite des chantiers de réforme et de développement, expriment leur considération, leur fidélité et leur loyalisme à S.M le Roi, a-t-il ajouté.

Puisse Dieu préserver S.M le Roi pour son pays et son peuple et combler le Souverain en les personnes de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan, de S.A.R la Princesse Lalla Khadija, de S.A.R le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l'illustre famille Royale, conclut le message.