Gwyneth Paltrow passe un nouveau cap !

Gwyneth Paltrow n'est pas juste une grande actrice, c'est devenue depuis quelque temps une vraie business woman investie. La comédienne a en effet lancé son propre site, Goop, sur lequel elle dispense divers avis, des recettes généralement très saines, des conseils en matière de beauté/style et propose même divers produits censés aider à garder une belle apparence.

Mais Gwyneth Paltrow a décidé de voir plus loin et a lancé la version magazine de son site "Goop". Pour cela, l'ex de Brad Pitt et Chris Martin est épaulée par la rédactrice en chef de "Vogue", Anna Wintour. Dans un communiqué, cette dernière n'a pas tari d'éloge sur le projet de l'actrice: "Je sais depuis longtemps que Gwyneth est dotée d'un goût et d'une vision exceptionnels. Avec Goop, elle a bâti quelque chose de remarquable, une façon moderne de regarder le monde dans lequel nous vivons."

De son côté, la star américaine de 44 ans s'est exprimée sur ce petit chamboulement et ce nouveau "bébé" à gérer dans sa vie de business woman: "La transformation de Goop en un magazine papier était une opportunité pour nous de repousser nos limites et offrir la vision du site à nos lecteurs d'une nouvelle façon, plus dynamique". Reste à voir si les lecteurs seront au rendez-vous!