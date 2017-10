Guatemala, Grenade et Papouasie-Nouvelle Guinée soutiennent le Plan d’autonomie

L'ambassadeur, représentant permanent du Guatemala auprès de l’ONU, Jorge Skiner-Klée, a appelé, au nom de son pays, lors des travaux de la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, à un règlement définitif à la question du Sahara marocain, garantissant la sécurité et l’intégration de la région du Maghreb, et sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, qui qualifient le plan d’autonomie de sérieux et de crédible.

Pour ce qui est de la question du Sahara, le Guatemala "souhaite réitérer son appui aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale, ainsi que par le Conseil de sécurité", lesquelles résolutions, rappelle-t-on, qualifient le plan d’autonomie au Sahara de sérieux et de crédible.

Intervenant devant la 4ème Commission, il a, de même, réaffirmé l’appui du Guatemala aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel en vue de trouver une solution politique juste, définitive et mutuellement acceptable à cette question.

Le diplomate guatémaltèque a tenu à saluer particulièrement les efforts déployés depuis 2006, efforts qui coïncident avec la présentation par le Maroc du plan d’autonomie pour le Sahara.

Pour sa part, Grenade a souligné, devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc, et qui représente une proposition “sérieuse et crédible” pour résoudre le conflit autour du Sahara marocain.

“Nous nous félicitons de l'initiative d'autonomie marocaine, soumise au Conseil de sécurité le 11 avril 2007, et qui constitue une proposition sérieuse et crédible pour mettre un terme à ce différend”, a affirmé la représentante de Grenade à l’ONU, Nerissa Williams.

Elle a rappelé que la résolution 2351 du Conseil de sécurité, adoptée en avril 2017, “souligne les efforts du Maroc en vue du règlement du conflit du Sahara”, saluant l’affirmation par cette résolution qu’une “solution politique de ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les Etats membres de l’Union du Maghreb arabe contribueraient à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel”.

Elle a, en outre, insisté sur l’importance et le soutien total de son pays, du rappel du Conseil de sécurité dans sa résolution 2351, à l’enregistrement des populations des camps de Tindouf, “afin de garantir la protection et la promotion de leurs droits humains”.

Quant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle a souligné, devant la 4ème Commission de l'Assemblée générale de l’ONU, que le plan d’autonomie, présenté par le Maroc en 2007, constitue une "initiative dans la bonne direction" de la résolution du conflit du Sahara marocain.

Le plan d’autonomie est une “initiative dans la bonne direction, en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité, et dans un esprit de compromis”, a souligné l’ambassadeur, représentant permanent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’ONU, Max Rai.

Le diplomate papouasien a souligné l’appui de son pays au processus politique en cours sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU, “qui a appelé à un règlement politique de la question, dans un esprit de compromis, en ligne avec les recommandations des 12 résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007”.

Le diplomate a également souligné la nécessité d’enregistrer les populations des camps de Tindouf auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, comme recommandé par le Secrétaire général de l’ONU, et à plusieurs reprises souligné par le Conseil de sécurité depuis 2011.