Guardiola ne va pas prendre sa retraite

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a estimé jeudi que ses déclarations récentes sur la fin de sa carrière étaient "inappropriées" à seulement 45 ans, assurant qu'il n'allait "pas prendre sa retraite dans deux ou trois ans".

"Peut-être que c'était inapproprié de dire que je commençais à dire au revoir à ma carrière. Je ne pense pas encore à prendre ma retraite", a déclaré le technicien espagnol, en conférence de presse avant le match de troisième tour de la Coupe d'Angleterre contre West Ham vendredi.

Lundi soir, dans une chronique inattendue sur NBC, Guardiola avait dit arriver "vers la fin" de sa carrière d'entraîneur. "Je serai à Manchester les trois prochaines saisons, peut-être plus", a commenté l'Espagnol sur la chaîne américaine. "Mais je ne serai pas sur un banc jusqu'à 60 ou 65 ans. J'ai l'impression que le processus d'au revoir a déjà commencé. J'arrive vers la fin de ma carrière d'entraîneur, ça c'est certain."

Jeudi, le Catalan a précisé ses propos: "J'ai dit dans l'interview que je ne serai pas entraîneur jusqu'à 60 ans. Mais j'en ai 45. Je ne vais pas prendre ma retraite dans deux ou trois ans."

"J'aime mon métier et je suis à l'endroit parfait pour faire mon boulot ici en Angleterre", a-t-il ajouté. "Je ne vais pas rester entraîneur jusqu'à 60 ans parce que j'ai envie de faire autre chose dans vie."

"J'ai commencé le football très jeune (...) Je veux faire autre chose dans ma vie, mais pas avant trois, quatre, cinq, six ou sept ans", a expliqué l'entraîneur arrivé cet été à Manchester après avoir dirigé le Bayern Munich pendant trois saisons.